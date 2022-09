Pacote de medidas inclui ainda uma linha de crédito.

Economia 2 min.

Crise energética

Governo português aprova pacote de mais de 1.400 milhões para as empresas

Lusa Pacote de medidas inclui ainda uma linha de crédito.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou esta quinta-feira um pacote de medidas de mais de 1.400 milhões de euros para apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia, incluindo uma linha de crédito.

Subsídios de energia, renda e vida cara. Como pedir estes apoios? O Contacto explica como pedir os apoios de energia e vida cara e também o subsídio de arrendamento.

Costa Silva deu conta de uma linha de crédito de 600 milhões de euros, o alargamento de apoios a indústrias de consumo intensivo de gás, medidas de aceleração da eficiência e transição energética também.

Formação

O Governo destinou também cerca de 120 milhões de euros para a formação qualificada de trabalhadores e desempregados, distribuídos em duas medidas, foi hoje anunciado em conferência de imprensa.

Em causa está um apoio para o emprego ativo – formação qualificada de trabalhadores, com uma dotação de 100 milhões de euros.

“O programa de formação qualificada de trabalhadores, com 100 milhões de euros, dirige-se a responder aos desafios específicos das empresas […]. Temos um planeamento de produção muito diferente face ao passado e temos a possibilidade de gerir melhor esses planeamentos de produção para libertar horas que podem ser usadas para a formação de trabalhadores”, precisou o secretário de Estado da Economia, João Neves, que falava em Lisboa.

A esta medida soma-se um apoio de 20 milhões de euros para a formação e requalificação em competências ‘verdes’, que também abrange os desempregados.

Uso intensivo de gás

O Governo alargou o apoio às indústrias que usam o gás intensivamente, passando o limite para 500 mil euros e a taxa de apoio para 40%, sendo que empresas em risco podem receber até cinco milhões de euros. O ministro adiantou que esta medida, avaliada em 235 milhões de euros, é ainda alargada à indústria transformadora agroalimentar, revelando que “os aumentos serão retroativos”.

Além disso, indicou, “no quadro do acordo temporário que estamos a negociar com a União Europeia há um apoio até dois milhões de euros que é cumulativo” para empresas com “custos expressivos” nesta área.

Por outro lado, em alguns casos as empresas podem ter até cerca cinco milhões de euros de apoio “desde que seja para a manutenção da atividade industrial”, ou seja, se estiverem “em risco de parar", com "perdas operacionais”.

O secretário de Estado da Economia, João Neves, explicou que “há setores mais intensivos na utilização do gás” e foi para eles que este programa foi criado originalmente, sendo agora “alargado e reforçado”.

Este programa será implementado depois da aprovação da Comissão Europeia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.