O executivo não pretende alargar o prazo da medida que foi acionada nos últimos dois anos de crise sanitária.

Finanças

Governo não pretende alargar prazo de pagamento dos impostos

Susy MARTINS O executivo não pretende alargar o prazo da medida que foi acionada nos últimos dois anos de crise sanitária.

Numa resposta parlamentar, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, sublinha que essa medida foi decidida “no contexto específico da pandemia” e que a situação atual é diferente. Para além disso, a ministra salienta que durante as duas tripartidas foram tomadas medidas para garantir o poder de compra dos agregados familiares neste contexto de crise devido à inflação. Daí o Executivo não estar a pensar em alargar o prazo de pagamento dos impostos às pessoas que após a sua declaração ainda devem dinheiro ao Estado.



Habitação, apoios sociais e energia. O que esperar do OE 2023 A ministra das Finanças, Yuriko Backes, apresentou esta quarta-feira, no Parlamento, o projeto de lei do orçamento para o próximo ano.

No entanto, Yuriko Backes garante que segundo a lei cada pessoa tem o direito de pedir um alargamento do prazo, caso necessite de mais tempo para pagar.

A responsável pela pasta das Finanças acrescenta, ainda, que o projeto do Orçamento de Estado para 2023, que foi depositado esta quarta-feira no Parlamento, prevê adiar a entrega da declaração de impostos a 31 de dezembro, em vez do mês de março como é atualmente. E isso será válido para todos os anos a partir de 2023, tanto para as declarações sobre os rendimentos dos privados, como para o imposto comercial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.