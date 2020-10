"O programa de coligação governamental não prevê a abolição do sigilo bancário no Luxemburgo". Uma frase proferida pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, numa resposta a uma questão parlamentar do partido cristão social (CSV).

Governo não pretende acabar com o sigilo bancário no Luxemburgo

Susy MARTINS "O programa de coligação governamental não prevê a abolição do sigilo bancário no Luxemburgo". Uma frase proferida pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, numa resposta a uma questão parlamentar do partido cristão social (CSV).

A resposta do ministro limita-se a esta frase, não dando mais explicações. A questão parlamentar dos deputados Gilles Roth e Laurent Mosar referia-se a uma declaração do presidente do partido socialista (LSAP), Yves Cruchten, partido que faz parte do governo. Numa entrevista recente Cruchten afirmou que o governo teria brevemente de falar sobre o sigilo bancário para os residentes do Grão-Ducado.

Uma declaração que não encontrou apoio junto do ministro das Finanças, tal como se confirma agora na resposta parlamentar. Note-se que o sigilo bancário em matéria fiscal foi abolido em 2015 para os não-residentes, mas o Grão-Ducado continuou a mantê-lo para os residentes do país.

De acordo com dados divulgados pela Tax Justice Network, em 2017 o Luxemburgo era o terceiro país do mundo que oferecia mais serviços de sigilo bancário aos Estados membros da União Europeia.

