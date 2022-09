O país prepara-se para reduzir em 15% o seu consumo energético, mas os tradicionais mercados de Natal deverão poder realizar-se dentro da normalidade.

Governo não adota medidas de poupança de energia nos mercados de Natal

Numa questão dirigida aos ministros da Energia, do Interior, das Classes Médias e da Mobilidade e Obras Públicas, o deputado Fernand Kartheiser, do ADR, quis saber se, em tempos de contenção energética, estão previstos cortes nas iluminações de Natal e se os mercados de Natal vão funcionar como nos anos anteriores.

Na resposta, tornada pública na quinta-feira, os ministros indicam que, no que toca aos mercados de Natal, “não estão previstas quaisquer medidas que, por razões energéticas, impeçam a sua realização”.

Sobre as iluminações de Natal nas diferentes comunas, os governantes não referem qualquer plano específico, adiantando apenas que, no contexto atual, o Executivo vai incentivar à adoção de uma série de medidas de poupança. E destacam, a propósito, a importância de se poupar eletricidade, já que parte deste tipo de energia é produzida a partir de gás.

Os ministros sublinham que foi feito um apelo às autarquias, no início do mês de agosto, através da divulgação de uma circular, no sentido de adotarem medidas para reduzir os gastos energéticos. No entanto, acrescentam que as comunas têm autonomia para decidir sobre que medidas aplicar. De acordo com os governantes, várias comunas já anunciaram ou implementaram estratégias para a redução do seu consumo. Ainda sobre os mercados de Natal, algumas comunas já anunciaram determinadas medidas.

De acordo com o jornal L’Essentiel, a de Differdange, por exemplo, não deverá ter a tradicional pista de gelo. Uma ideia semelhante estará ainda em análise na autarquia da capital, segundo notícia avançada pela RTL no final de agosto.

Tal como anunciado ontem, no âmbito do plano nacional sobre a redução energética, é recomendado, por exemplo, apostar em lâmpadas mais eficientes que consumam menos energia ou desligar as luzes dos edifícios durante a noite.



