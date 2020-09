França vai passar a multar os franceses que tragam para o país mais de 200 cigarros comprados no estrangeiro

Governo luxemburguês não vai limitar venda de tabaco a franceses

Redação França vai passar a multar os franceses que tragam para o país mais de 200 cigarros comprados no estrangeiro

O Luxemburgo não vai exigir aos vendedores que limitem a quantidade de tabaco vendido a estrangeiros. Recorde-se que há cerca de um mês, as autoridades francesas decidiram limitar as importações de tabaco comprado no estrangeiro.

Multa de 750 euros: França limita entrada de cigarros a quatro volumes por pessoa Uma circular publicada esta sexta-feira reduz a quantidade de cigarros que os particulares podem transportar de um país fronteiriço para França, de dez para quatro volumes no total, indicou no sábado o secretário de Estado do Orçamento francês, Christian Eckert.

Assim, se o limite máximo era de 800 cigarros, passou a ser de 200 cigarros por pessoa. Esta alteração da lei tem sido muito mal recebida pelos consumidores transfronteiriços. Aqueles que costumavam abastecer-se no Luxemburgo, Alemanha ou Bélgica correm agora o risco de uma multa se excederem os novos limiares.

Questionado sobre esta mudança imposta pela França, o ministro das Finanças luxemburguês Pierre Gramegna disse que os pontos de venda no Grão-Ducado poderão continuar a vender as quantidades que quiserem. "O Governo não pretende dar directivas específicas aos pontos nacionais de venda de tabaco", escreveu em resposta a uma pergunta parlamentar de Mars Di Bartolomeo (LSAP), citada pela RTL. Não cabe ao Luxemburgo limitar as suas vendas, mas aos fumadores limitar as suas compras. Os consumidores franceses que desejam comprar mais do que a lei lhes permite, mas isto será por sua conta e risco. O ministro confirma ainda que não dispõe de informações relativas aos controlos sistemáticos efectuados pelas autoridades francesas nas fronteiras. Em caso de controlos e sanções para o consumidor, este último poderia eventualmente recorrer aos tribunais.

De facto, como a lei francesa não está em conformidade com a lei europeia, esta última teria precedência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.