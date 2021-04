O programa destina-se a pessoas que tenham estado desempregadas entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021.

Governo lança projeto de formação para desempregados a tempo parcial

Em conferência de imprensa, o ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, Dan Kersch, apresentou um novo projeto criado pelo Governo com o objetivo de promover a formação digital a desempregados.

Os beneficiários desta nova medida devem receber a partir de 26 de abril, de acordo com o Governo, uma carta com um código personalizado que dá acesso a um voucher no valor de 500 euros para ser usado através do portal Guichet.lu. À disposição vão estar 240 cursos de formação online oferecidos por 34 centros de formação diferentes.

"Com esta medida, queremos reforçar a empregabilidade dos trabalhadores através de formação contínua no domínio digital. As qualificações dos trabalhadores e dos candidatos a emprego devem corresponder às necessidades das empresas", salientou o ministro Dan Kersch.

O procedimento online para descarregar o vale de formação estará disponível a partir de 3 de maio de 2021 e foi criado com o apoio do Centro Estatal de Tecnologias de Informação.

