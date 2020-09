Governo lança apoio de 7.500 euros para projetos contra desperdício alimentar

O Ministério da Agricultura lançou um apelo a projetos "locais e inovadores" na área da luta contra o desperdício alimentar. O apoio pode chegar aos 7.500 euros.

Diana ALVES O Ministério da Agricultura lançou um apelo a projetos "locais e inovadores" na área da luta contra o desperdício alimentar. O apoio pode chegar aos 7.500 euros.

A iniciativa é lançada à margem do Dia Internacional de Consciencialização sobre Perda e Desperdício Alimentar, que se assinala esta terça-feira, dia 29 de setembro. Em comunicado, o Ministério da Agricultura indica que o envelope financeiro de 7.500 euros poderá ser atribuído a uma só ideia ou distribuído por vários projetos. O ministério adianta que tudo vai depender da "qualidade dos projetos apresentados, do seu impacto em termos de redução das perdas e do desperdício alimentar e do custo financeiro".

Além deste apoio financeiro, os projetos selecionados beneficiarão de uma promoção através da plataforma AntiGaspi. O site dedica-se à luta contra o desperdício alimentar que, a partir de agora, estará disponível em quatro línguas, incluindo o português.

Segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, 1,3 mil milhões de toneladas dos alimentos destinados ao consumo acabam desperdiçadas ou perdidas algures no mundo. O número representa um terço dos alimentos produzidos.

Um estudo divulgado recentemente pelo Ministério do Ambiente indica que cerca de 70.800 toneladas de comida vão para todos os anos ao caixote do lixo. Feitas as contas, são 118 kg por pessoa. Desses, segundo o estudo, 48 poderiam ser evitados.

