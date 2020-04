O Estado paga 80% dos salários no regime de desemprego parcial, na condição de o empregador não despedir os trabalhadores

Governo gastou 372 milhões de euros para o desemprego parcial

Henrique DE BURGO O Estado paga 80% dos salários no regime de desemprego parcial, na condição de o empregador não despedir os trabalhadores

O Estado já desembolsou 372 milhões de euros para assegurar o desemprego parcial, associado à pandemia de covid-19.

De acordo com declarações do vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, em conferência de imprensa, esta tarde, 9.933 empresas beneficiam atualmente das medidas de desemprego parcial no Luxemburgo, envolvendo 180 mil trabalhadores.

O comité de conjuntura rejeitou 370 dossiers provenientes do setor bancário e dos seguros, com respeito a 3.111 trabalhadores.Recorde-se que o Estado paga 80% dos salários no regime de desemprego parcial, na condição de o empregador não despedir os trabalhadores.

O montante do desemprego parcial é unicamente para pagar salários, vincou Dan Kerch.Se o dinheiro for usado para outros fins, o ministro garante que tratar-se-á de um desvio de fundos públicos, e que a lei será aplicada em caso de fraude, com os dossiers a serem enviados para o Ministério Público.



