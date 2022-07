As medidas incluem, por exemplo, a interdição de publicidade luminosa à noite.

Economia 2 min.

Energia

Governo francês cria plano de poupança energética

Bloomberg As medidas incluem, por exemplo, a interdição de publicidade luminosa à noite.

O governo francês está a redobrar os apelos à população para poupar energia numa altura em que se fazem sentir as consequências do aumento dos preços e da guerra na Ucrânia.

Agnes Pannier-Runacher, ministra da Transição Energética, disse que as medidas incluem a interdição de publicidade luminosa à noite, exceto nas estações de comboios e aeroportos, e a proibição da manutenção das portas abertas nas lojas quando o ar condicionado ou o aquecimento estão ligados. Isto permitirá às empresas reduzir as suas contas de energia em 20%, precisou numa entrevista ao semanário Journal du Dimanche.

Todos os países têm que cortar já 15% no gás ou a UE enfrentará um inverno sombrio A Comissão já só espera o pior: Putin cortar todo o fornecimento de gás à Europa. E pede aos 27 países para reduzirem o consumo de gás em 15%, de 1 de agosto a 31 de março.

Os comentários surgem depois de Emmanuel Macron ter advertido que seriam necessários esforços para reduzir o consumo durante as suas declarações do Dia da Bastilha, no início deste mês. Macron, que uma vez bateu no "modelo Amish" dos que promovem a sobriedade energética para combater as alterações climáticas, também acusou a Rússia de usar o fornecimento de gás como arma de guerra.

"A curto prazo, devemos adaptar-nos"

Ao mesmo tempo, o governo está a considerar a possibilidade de aprovar subsídios adicionais aos combustíveis devido ao aumento dos preços nas estações de serviço. "A médio prazo, devemos apoiar os franceses na sua transição energética, mas a curto prazo devemos adaptar-nos à realidade", referiu Pannier-Runacher.

A União Europeia propôs que o bloco reduza o consumo de gás em 15% durante os próximos oito meses.

França. Governo quer desconto de 30 cêntimos nos combustíveis Segundo o ministro da Economia, a medida permitiria ter combustível a 1,50 euros/litro em algumas bombas do país.

A ministra reiterou este domingo a meta de redução do consumo de energia em 40% até 2050 e em 10% antes de 2024, graças à poupança e eficiência energéticas, e às energias renováveis e nuclear. Embora seja menos dependente do gás russo do que alguns vizinhos, França tem sido prejudicada por falhas nas suas centrais nucleares, que fornecem mais de metade da energia do país.

Preparar o inverno durante o verão

Macron tem instado empresas, cidadãos e administrações locais a trabalhar em planos de contingência durante o verão para evitar um inverno difícil, já que a Europa se debate com a sua pior crise de fornecimento de energia em décadas.

Pannier-Runacher também exortou as empresas a promoverem uma menor velocidade nas estradas. Os limites de velocidade mais rigorosos ditados pelo Estado, para além de um imposto sobre os combustíveis, contribuíram para o surgimento do movimento popular dos coletes amarelos para protestar contra a desigualdade económica em 2018.

A governante revelou, ainda, que os decretos serão revelados na próxima semana para desbloquear a produção de 10 gigawatts de energia fotovoltaica e eólica, bem como de biogás.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.