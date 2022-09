Grão-Ducado atingiu em julho um recorde histórico de produção de energia solar.

Governo está a analisar redução do IVA nos painéis solares

Diana ALVES Grão-Ducado atingiu em julho um recorde histórico de produção de energia solar.

O Governo está a analisar a eventual redução da taxa do IVA nos painéis solares. A confirmar-se, a taxa reduzida poderá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023. Ao que tudo indica, em causa estará uma redução de 17% para 3%.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, o ministro da Energia, Claude Turmes, explicou, contudo, que não está previsto aplicar a taxa reduzida com efeitos retroativos.

O ministro esclarece que no caso, por exemplo, de um cliente que tenha encomendado e pago a primeira prestação da instalação fotovoltaica ao abrigo da taxa normal, mas cuja entrega aconteça apenas após o dia 1 janeiro, apenas o resto do pagamento será feito com taxa reduzida.

De acordo com o deputado do Partido Pirata, alguns clientes estarão a aguardar a entrada em vigor da nova taxa para fazerem as suas encomendas. Mas, segundo o ministro, "o Governo não têm qualquer indicação sobre uma diminuição do número de encomendas".

Claude Turmes acrescenta que as empresas do setor confirmam que continua a haver um grande interesse em instalações fotovoltaicas. O ministro aproveita ainda para lembrar que nunca houve tanta energia produzida a partir de painéis solares como no passado mês de julho.



