Finanças

Governo dividido sobre possível aumento dos impostos

Susy MARTINS A reforma fiscal tem dado dores de cabeça ao Governo. Ao contrário dos socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng), os democratas (DP) mostram-se mais reticentes quanto ao aumento de impostos.

Do lado do Déi Gréng, a presidente do grupo parlamentar, Josée Lorsché, afirmou à 100,7 que para financiar as medidas da crise decididas na tripartida, seria oportuno criar um imposto de solidariedade, para voltar a encher os cofres do Estado.



Logo a seguir, o deputado do LSAP e antigo ministro do Trabalho, Dan Kersch, alegou na sua conta da rede social Twitter que seria judicioso aumentar os impostos, mas apenas para a classe alta, os chamados "Super-Räicher", "super ricos", em português.

DP não fecha portas à reforma fiscal

Petição pública pede escalão de impostos adaptado à inflação Em causa está a indexação dos salários e pensões [à inflação] que vai inevitavelmente fazer com que alguns contribuintes subam de escalão de impostos.

A presidente da bancada parlamentar do DP, Gilles Baum, frisou à 100,7 que o aumento de impostos não faz parte do acordo alcançado durante a tripartida da semana passada. E deixou um conselho aos colegas dos outros dois partidos de coligação governamental: caso tenham novas ideias que as apresentem ao Partido Democrático.

Gilles Baum acrescentou ainda que o DP é atualmente contra aumentos de impostos bem como contra aligeiramentos, até porque a pandemia e a crise energética têm acarretado grandes despesas para os cofres do Estado.

Todavia, deixou a porta aberta a essa possibilidade em caso de melhoria da situação financeira do país.

