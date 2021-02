O Ministério do Ambiente atribuiu, desde março de 2019, uma ajuda de cerca de 10 milhões de euros em subvenções para a compra de veículos elétricos.

Governo deu 10 milhões de euros para compra de veículos elétricos

Susy MARTINS O Ministério do Ambiente atribuiu, desde março de 2019, uma ajuda de cerca de 10 milhões de euros em subvenções para a compra de veículos elétricos.

Esse total representa mais de 12.200 subvenções desde que o regime de ajudas "Clever Fueren" foi introduzido em 2019, refere a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados Max Hahn e Carole Hartmann, do Partido Democrático (DP).

Nas viaturas ligeiras, houve 1.016 subvenções para carros elétricos e 639 para carros híbridos. Houve também 39 ajudas para carrinhas elétricas, 51 para motocicletas, 11 para motos e 4 para motorizadas de quatro rodas. No mesmo período, foram atribuídas ajudas à compra de 5.600 bicicletas e de 4.900 bicicletas elétricas.

Recorde-se que a subvenção para a compra de carros elétricos foi aumentada, em maio de 2020, de 5 mil para 8 mil euros, enquanto a compra de uma bicicleta normal ou elétrica passou a ter uma ajuda de 50%, não podendo ultrapassar os 600 euros. A ajuda é válida pelo menos até 31 de março deste ano.

O tempo médio que as pessoas esperam para ser reembolsadas é em média de quatro semanas. Mas para as bicicletas, Carole Dieschbourg reconhece que pode chegar aos seis meses, dado o aumento dos pedidos de subvenção depois da duplicação da ajuda à compra de bicicletas (no ano passado).

Para compensar o mais rapidamente possível este atraso, o serviço da Administração do Ambiente foi reforçado com a transferência de outros funcionários de Estado e com a contratação de mais trabalhadores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.