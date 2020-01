A informação surgiu na sequência de uma pergunta parlamentar feita pelo LSAP. O Executivo afirma que as regras europeias não permitem que se aplique uma taxa de IVA zero aos carros elétricos.

Governo descarta isentar carros elétricos de IVA

A possibilidade de isentar de IVA os veículos elétricos não está, por agora, em cima da mesa dos ministros das Finanças e da Energia do Luxemburgo. Tudo porque as regras europeias não o permitem.

A resposta conjunta surgiu na sequência de uma questão parlamentar do LSAP, em que se citava o exemplo da Noruega. O país – que não faz parte da União Europeia (UE) – é o líder mundial em eletro-mobilidade e tem uma fatia de veículos com emissões zero que representa 20% do total do mercado. Segundo a pergunta parlamentar, estes resultados foram conseguidos com a ajuda de uma taxa de IVA de 0% na compra de carros elétricos, sendo que a taxa normal atinge os 25%.

Ora, os ministros Pierre Gramegna e Claude Turmes explicam que o direito europeu sobre o IVA não permite a aplicação de uma taxa reduzida nem de uma taxa zero sobre a compra de viaturas elétricas no Luxemburgo. Os governantes notam que a diretiva comunitária sobre o sistema comum de IVA não se aplica aos Estados-membros do Espaço Económico Europeu, como a Noruega, que é livre de estabelecer a sua taxa de IVA. Já os estados-membros da União Europeia podem estabelecer as suas taxas desde que enquadradas nos limites previstos por Bruxelas.

Há uma proposta que tem como como objetivo dar mais flexibilidade aos países membros da UE na fixação de taxas de IVA, mas o texto final ainda não foi aprovado.

Os dois ministros relembram que o Governo luxemburguês implementou um programa de ajuda à compra de carros elétricos, que prevê medidas como um prémio de cinco mil euros para quem adquira veículos 100% elétricos ou de 2.500 euros para a compra de híbridos plug-in.

P.C.S.