Statec prevê nova indexação em 2023. Governo convoca tripartida

Aumento dos salários

Segundo o gabinete de estatísticas, a nova tranche deverá cair nos três últimos meses de 2023.

A primeira indexação de salários e pensões à inflação ainda não foi consumada – vai ser acionada nos salários fevereiro – e o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) prevê já uma segunda tranche para este ano, excluindo a de abril – a compensação que tinha sido adiada do ano passado.

As previsões do Statec desta quarta-feira apontam para que a segunda tranche indiciária caia no quarto trimestre deste ano.

Em causa está a projeção do aumento da taxa de inflação. Segundo as estimativas do instituto de estatísticas, a inflação deverá chegar aos 3,4% em 2023 e aos 4,8% em 2024.

A confirmar-se o aumento de 2,5% de salários e pensões em outubro, novembro e dezembro de este ano, este 'index' será o terceiro do ano, depois do de fevereiro e abril.

O Governo já reagiu às previsões e informa esta quarta-feira, em comunicado, que vai convocar nas próximas semanas uma nova reunião do comité de coordenação tripartida, que reúne Executivo, sindicatos e patronato.

O encontro vai servir para "discutir com os parceiros sociais as modalidades de compensação do provável índice adicional que será aplicado inteiramente em benefício dos agregados familiares privados", pode ler-se.

Na reunião vai ainda ser avaliado o acordo alcançado a 28 de setembro de 2022, bem como a continuação das medidas atualmente em vigor, como os apoios ao pagamento do gás e eletricidade, a fim de evitar um choque inflacionista no início de 2024.



O Executivo pretende "continuar a apoiar o poder de compra das famílias, mantendo a competitividade das empresas através do diálogo", finaliza ainda o comunicado.

