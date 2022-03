De fora do acordo fica a OGBL que não concordou com as medidas apresentadas na reunião desta quarta-feira entre o Executivo e os diversos parceiros sociais.

Governo chega a acordo com parceiros sociais para pacote de apoio às famílias e empresas

O Governo anunciou que vai assinar o acordo sobre o pacote de apoio às famílias e às empresas com a UEL, a CGFP e a LCGB. A OGBL, a maior central sindical do país, fica de fora, depois de ter rejeitado o conjunto de medidas apresentadas na reunião desta quarta-feira do Comité de Coordenação Tripartida, nomeadamente a indexação única dos salários este ano, que entra em vigor amanhã.

Depois da sua intervenção na Câmara dos Deputados, ao início desta tarde, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, assinará o acordo com os restantes parceiros sociais, na sequência das reuniões com os representantes da UEL, da LCGB e da CGFP, refere o Governo em comunicado.

A assinatura será seguida de uma conferência de imprensa conjunta, esta tarde, com o ministro da Economia, Franz Fayot, e o ministro das Finanças, Yuriko Backes, que apresentarão em detalhe as medidas incluídas no pacote negociado e onde constam os apoios às famílias e empresas, discutidos na reunião do Comité de Coordenação Tripartida e na sequência da crise, sobretudo ao nível dos preços da energia e combustíveis que a invasão da Rússia à Ucrânia veio agravar.

Na sua intervenção no Parlamento, Xavier Bettel lamentou que a OGBL não tivesse assinado o acordo tripartido, considerando que o momento que se vive é incerto, pela conjuntura externa, e que as perspetivas de recuperação económicas do Luxemburgo dependem dessa evolução.

No entanto, garantiu que o Governo irá disponibilizar apoios para os que mais precisam.

