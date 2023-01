Apoio aplica-se ao período entre outubro de 2022 e junho de 2023.

Guerra na Ucrânia

Governo aprova apoio para empresas mais afetadas pela crise energética

Redação O Executivo luxemburguês vai destinar dois milhões de euros por grupo empresarial para as firmas mais atingidas pelo aumento dos preços da energia, resultante da guerra na Ucrânia.

O Governo luxemburguês aprovou na sexta-feira passada, na reunião de Conselho de Ministros o projeto de lei que determina a criação de um regime de ajuda às empresas particularmente atingidas pelo aumento dos preços da energia causado pela guerra na Ucrânia.

A lei agora adotada prevê que sejam destinados dois milhões de euros por grupo empresarial para compensar a subida dos custos energéticos.

"Este projeto de lei visa, em conformidade com as disposições do quadro de crise temporária da Comissão Europeia, aumentar o montante máximo da ajuda para dois milhões de euros por grupo para compensar parte dos custos adicionais do gás natural e da eletricidade para as empresas", especifica o comunicado do Governo.

Segundo a informação disponibilizada, as empresas que podem beneficiar desta ajuda terão de ter tido um consumo de produtos energéticos e de eletricidade num valor que corresponda a pelo menos 2% do volume de negócios (ou do valor de produção) da empresa no mês em apreciação.

Este apoio aplica-se ao período decorrido entre outubro de 2022 e junho de 2023.

