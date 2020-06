Governo apresenta plano de relançamento da agricultura

Grão-Ducado vai ser o primeiro país da União Europeia (UE) a proibir o uso do glifosato.

Grão-Ducado vai ser o primeiro país da União Europeia (UE) a proibir o uso do glifosato.

O ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Romain Schneider, apresenta esta terça-feira, a partir das 11h, o plano de relançamento do setor agrícola. Romain Schneider vai apresentar, em conferência de imprensa, as ajudas e as iniciativas que vão ser levadas a cabo no âmbito do plano de relançamento do setor agrícola, também ele afetado pela crise pandémica.

Recorde-se que o Luxemburgo tem o objetivo de tornar 20% da área agrícola em campos de exploração orgânica, até 2025. Numa recente declaração à imprensa, Romain Schneider referiu que "a crise sanitária demonstra a importância da cadeia alimentar para a população" e que "os consumidores exigem cada vez mais uma agricultura saudável, local e de qualidade".



Desta forma, o país vai ser o primeiro da União Europeia (UE) a proibir o uso do glifosato - substância presente em vários herbicidas, com impacto ambiental significativo e potencialmente cancerígena, segundo a Organização Mundial de Saúde.

