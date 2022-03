Para além do pacote de 75 milhões de euros de ajuda às famílias anunciado recentemente, o encontro tem como objetivo encontrar outras soluções para contornar o impacto do aumento drástico dos preços da energia no Grão-Ducado.

Governo anuncia tripartida face ao aumento drástico dos preços da energia

Susy MARTINS Com a atual forte pressão inflacionista, que está a trazer aumentos recorde nos preços da energia, o primeiro-ministro decidiu convidar os parceiros sociais para uma reunião do Comité de cordenação tripartida.

Num comunicado, o chefe de Estado, Xavier Bettel, sublinha que, para além do pacote de 75 milhões de euros de ajuda às famílias anunciado recentemente, o encontro da tripartida tem como objetivo encontrar outras soluções para contornar o impacto do aumento drástico dos preços da energia, tanto nas famílias como nas empresas.

O anúncio surge poucas horas após o pedido urgente de uma reunião feito pela central sindical LCGB para evitar um "tsunami económico e social" no Grão-Ducado. Não há data definida para a realização dessa reunião tripartida.

Os preços da energia chegaram a valores nunca antes vistos no Grão-Ducado, com o gasóleo a ultrapassar os dois euros por litro esta quinta-feira, um dado que vai ter um impacto negativo nas famílias e no tecido empresarial.

A central sindical recua à crise de 1973, quando ocorreu o primeiro choque petrolífero, e refere ter recebido relatos preocupantes de famílias e empresas nos últimos dias, afetadas pela escalada dos preços.

O Governo luxemburguês anunciou um pacote de 75 milhões de euros para fazer frente à escalada dos preços da energia, impulsionada também pela invasão militar russa da Ucrânia.

O objetivo é ajudar as famílias mais necessitadas. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio de energia para além do subsídio de vida cara (AVC, na sigla francesa), este último que já teve um aumento a partir de janeiro de 2022.

