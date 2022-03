Em causa estará a aprovação formal do pacote de medidas para mitigar o aumento dos preços da energia.

Governo antecipa reunião com parceiros sociais para esta quarta-feira

O Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, decidiu antecipar a reunião com os parceiros sociais que estava marcada para 31, para esta quarta-feira, 30. O encontro acontece às 18h, no Castelo de Senningen.

Em causa estará a aprovação formal do pacote acordadas entre as partes para mitigar os aumentos nos preços da energia.

A notícia que se destacou foi o anúncio de uma única indexação de salários em 2022, que deverá acontecer entre abril e junho. Segundo o pacote proposto pelo Governo, a indexação prevista pelo Statec para agosto de 2022 será, assim, adiada para 2023.

Entre as outras propostas que serão sujeitas a aprovação, estão a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste do subsídio ao pagamento das rendas.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) criticicou no início da semana estas medidas, considerando-as insuficientes.

"Quando e como será compensada a perda de poder de compra causada pelo adiamento da segunda parcela de indexação para 1 de abril do próximo ano?", questionou a ULC.

