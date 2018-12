Governo alemão introduz limitações a investimento estrangeiro

Os emigrantes no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal no ano passado. De acordo com o Relatório da Emigração publicado hoje pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, Portugal recebeu do Luxemburgo 109 milhões de euros em 2017, menos 12,3% do que em 2016. Apesar da quebra, o Grão-Ducado é o oitavo país que mais remessas envia para Portugal.