Trocar moeda estrangeira por euros no Luxemburgo? Se for turista, o melhor é fazer os pagamentos com cartão de crédito. Esta foi em síntese a resposta conjunta do ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e do ministro da Economia, Étienne Schneider, a uma pergunta parlamentar feita pelo LSAP.

Governo aconselha turistas a fazer pagamentos com cartão de crédito

O partido que faz parte do Governo de coligação questionou o Executivo sobre as dificuldades que os turistas têm em trocar moeda estrangeira por euros nos bancos no Luxemburgo. Segundo o LSAP, o câmbio de moeda reserva-se apenas aos clientes das instituições bancárias. Na questão refere-se o exemplo de turistas estrangeiros que pretendam trocar dólares por euros e que podem ver-se em dificuldades. “A atitude dos bancos é tanto mais condenável, uma vez que não existem no Luxemburgo casas de câmbio, como noutros países”, pode ler-se na pergunta enviada.

Ora em resposta, os ministros do DP e do LSAP garantem que o Banque et Caisse d'Épargne de l'État (BCEE) “continua a oferecer aos 'clientes turísticos' os serviços de troca de notas em algumas agências”, quando se tratem de “somas moderadas”. Acrescentam, por outro lado, que “os bancos são livres de determinar a sua estratégia comercial, o que inlcui os serviços de troca de moeda”.

O Executivo argumenta com os perigos que estão implícitos: é preciso ter em conta os riscos de branqueamento de capitais e as obrigações em termos de controlo da origem dos fundos, bem como a exigência de verificação das notas estrangeiras. Sublinha-se ainda que o transporte de somas avultadas de dinheiro pode colocar riscos de segurança.

Tendo em conta estes fatores, o Governo recomenda aos turistas que vêm de fora da zona euro que façam pagamentos com cartão de crédito ou através de aplicações móveis ou que levantem dinheiro nas máquinas de multibanco.