Gostava de ter um estagiário português na sua empresa, sem custos?

Madalena QUEIRÓS O programa Inov Contacto garante a colocação de um estagiário português nas empresas internacionais sem qualquer custo para a empresa.

Os empresários portugueses fora de Portugal que estiverem interessados em acolher um estagiário podem candidatar-se ao programa Inov Contacto até ao final do mês de outubro.

O programa de estágios internacionais é gerido pela AICEP Portugal Global – (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).

A AICEP assegura o custo da bolsa mensal, seguro de acidentes de trabalho, seguro de acidentes pessoais, seguro de saúde e viagem de ida e volta dos jovens estagiários.



O programa "garante uma seleção cuidada e criteriosa de estagiários, centrada nas competências técnicas e interpessoais, dedica grande atenção ao matching para obter a pessoa mais indicada para o trabalho e organização, e acompanha os estagiários e empresas durante todo o período de estágio", pode ler-se na apresentação do programa.

São estes os fatores que, segundo a organização, explicam que haja "taxas de satisfação de empresas e estagiários superiores a 95%".

As candidaturas podem ser feitas até ao final do mês de outubro no site da AICEP.

