Google reforça investimento em Portugal

Mais 800 postos de trabalho duplicam centro internacional de operações para fornecedores. "Adoramos Portugal", confessou Matt Brittin, responsável da tecnológica para a Europa.

A Google vai reforçar o investimento em Portugal e criar mais 800 postos de trabalho, duplicando o centro internacional de operações para fornecedores em Oeiras, conforme revelou o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em declarações ao Expresso. Os contratos estão assinados e as novas infraestruturas devem estar em funcionamento no verão do próximo ano.



"O Governo e a AICEP acompanham há muito tempo este investimento da Google. Agora, a empresa vai aumentar os postos de trabalho de 535 para cerca de 1.300", afirmou, citado pelo semanário. "Portugal foi escolhido num processo competitivo que ganhámos a outros países, nomeadamente Espanha", acrescentou.



A imprensa espanhola relembra, por outro lado, que a escolha pode estar relacionada com o facto de, ao contrário de Espanha, Portugal não ter dado quaisquer passos para aplicar a Taxa Google - imposto cujo objetivo é taxar em 3% as empresas digitais com receitas globais acima dos 750 milhões de euros ou ganhos superiores a 50 milhões em território europeu, entre as quais os chamados Gafa (Google, Apple, Facebook e Amazon), além de outras gigantes tecnológicas norte-americanas que recorrem a paraísos fiscais para fugir aos impostos na Europa -, embora não se oponha a esta. Em solo português, onde não paga qualquer imposto, calcula-se que a Google recebe cerca de 100 milhões de euros anuais.



No passado mês de novembro, em entrevista à revista Insider, Matt Brittin, responsvel da Google para a Europa, deixou rasgados elogios a Portugal e ao Executivo de António Costa. "Adoramos Portugal. Uma das coisas em que os governos devem pensar é como aplicar um conjunto de políticas que atraiam particularmente jovens empreendedores e o tipo de pessoas que vão construir aplicações, serviços e a tecnologia de sucesso no futuro. O Governo de Portugal parece estar comprometido com esta ideia e sobre o papel que nela podem representar", defendeu.



