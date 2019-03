Em resposta à Comissão, a Google promete dar "mais visibilidade aos concorrentes".

Google multada por dar prioridade aos seus próprios anúncios

A Comissão Europeia anunciou hoje uma multa de 1,49 mil milhões de euros à 'gigante' tecnológica Google por práticas abusivas na publicidade 'online' que condicionaram a concorrência.

O anúncio foi feito em Bruxelas pela comissária europeia responsável pela Concorrência, Margrethe Vestager. Em concreto, o serviço de publicidade da própria empresa - o AdSense - funcionava como um intermediário na área da publicidade entre os anunciantes e os donos dos 'sites', tentando lucrar com o espaço em função das pesquisas feitas no motor de busca.

Vestager referiu ainda que "a má conduta durou mais de 10 anos e impediu outras empresas de concorrerem por seu mérito, impedindo ainda o mercado de inovar e os consumidores de beneficiar da concorrência". Entre 2006 e 2016 a Google detinha, inclusive, uma quota de mercado acima de 70% na intermediação de publicidade ‘online’ no espaço económico europeu. Foi sobre este período que assentou a investigação de Bruxelas, na qual foram descobertas cláusulas de exclusividade nos contratos, proibindo publicidade noutros concorrentes, e ainda a exigência de espaços ‘premium’ para os anúncios da própria empresa.



Desta forma, a Comissão considera que a empresa "fez uso da sua posição dominante no mercado para a intermediação de anúncios nas pesquisas". Ao fazê-lo "afastou a concorrência ao impor restrições contratuais em 'sites' de terceiros", bem como criou "obstáculos" ao surgimento de "melhores ofertas".

Google cada vez mais perto de vir para o Luxemburgo O conselho municipal de Bissen votou hoje a favor da modificação do plano geral de desenvolvimento (PAG) em Busbierg, o que poderá abrir assim caminho para a construção do centro de dados da Google.

O valor desta multa – de 1,49 mil milhões de euros – corresponde a 1,29% do volume de negócios da Google em 2018 e tem por base o cálculo das receitas arrecadadas com intermediação de publicidade 'online' durante o período em causa e a gravidade da situação. Apesar de a decisão ainda aguardal aval do tribunal, a Google poderá "pagar em dinheiro, através de instrumentos financeiros, ou dar uma garantia bancária", adiantou Vestager.

A verba será alocada a uma conta fechada, cujo montante "será depois distribuído pelos Estados-membros consoante as suas contribuições", adiantou a comissária europeia.

A gigante tecnológica já respondeu ao puxão de orelhas e prometeu fazer "atualizações" nas suas regras de intermediação de publicidade 'online' para "dar mais visibilidade aos concorrentes na Europa". "Sempre concordámos que mercados saudáveis e vibrantes são do interesse de todos. Já fizemos amplas alterações aos nossos produtos de modo a responder às preocupações da Comissão Europeia", afirmou numa reação enviada à Lusa o vice-presidente sénior de Assuntos Globais da Google, Kent Walker.



O responsável garante ainda que, "ao longo dos próximos meses", a Google vai "fazer mais atualizações para proporcionar maior visibilidade aos concorrentes na Europa".

Esta é a terceira penalização do género imputada por Bruxelas à tecnológica, após as duas penalizações em junho de 2017 (2,42 mil milhões de euros) e em julho de 2018 (4,34 mil milhões de euros). Mesmo este ano, o regulador francês foi o primeiro país a aplicar uma multa à Google após a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, considerando que utilizou e armazenou indevidamente dados de utilizadores com fins publicitários.



