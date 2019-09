O presidente executivo da Google anunciou hoje que o gigante tecnológico norte-americano vai investir 3.000 milhões de euros nos próximos dois anos na expansão dos seus centros de dados na Europa para potenciar a infraestrutura digital.

Google investe mais de 3.000 ME nos próximos dois anos na Europa

Depois de ter estado reunido com o primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne, Sundar Pichai assegurou numa conferência de imprensa conjunta, em Helsínquia, que a Google está decidida a apoiar "a ambição digital" europeia de duas maneiras, ou seja, através do investimento em redes de internet sustentáveis e através da captação de trabalhadores na nova economia digital.



Segundo o CEO da Google, os investimentos anunciados hoje elevarão o capital total da Google destinado a construir as suas redes de internet na Europa desde 2007 para 15.000 milhões de euros.

"Estes investimentos geram uma atividade económica na região que supõe mais de 13.000 postos de trabalho a tempo inteiro na União Europeia cada ano", afirmou Pichai.

O plano de expansão digital da Google inclui um investimento adicional de 600 milhões de euros em 2020 para aumentar a capacidade do centro de dados na localidade finlandesa de Hamina, fazendo com que o investimento total neste centro atinja 2.000 milhões de euros desde que abriu em 2009.

"O nosso centro de dados de Hamina serve como um modelo de sustentabilidade e eficiência energética para todos os nossos centros de dados e será um importante fator para alcançar um futuro livre de carbono", sublinhou Pichai.

O máximo responsável da Google calcula que os novos investimentos em Hamina gerarão cerca de 4.300 postos de trabalho anuais na Finlândia nos próximos dois anos.

Pichai sublinhou que a empresa adquirirá 255 megawatts de energia eólica produzida localmente, permitindo que o gigante norte-americano cubra a totalidade do seu consumo elétrico no país nórdico com energias renováveis.

"Estes investimentos mostram que a Finlândia é um bom lugar para investir, graças aos nossos pontos fortes: estabilidade, segurança, alta capacitação e uma administração eficiente e com bom funcionamento", afirmou satisfeito o primeiro-ministro finlandês.

O CEO (Chief Executive Officer) da Google sublinhou o compromisso da empresa com a sustentabilidade e assegurou que o gigante tecnológico conseguiu em 2017 cobrir a 100% do seu consumo elétrico global com energias renováveis.

Como parte deste compromisso, a Google anunciou na quinta-feira a maior aquisição de energia renovável da história por uma empresa, ao aumentar 40% o investimento em energia eólica e solar com contratos nos Estados Unidos, Chile e Europa.

Lusa

