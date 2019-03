Há milhares de programadores em causa, mas a tecnológica também irá pagar a mulheres. No total está em causa um montante de 8,6 milhões de euros.

Google indemniza homens por receberem menos do que mulheres

A Google anunciou que vai indemnizar milhares de homens que, durante o ano de 2018, receberam menos do que mulheres por trabalho igual. Em causa nesta situação, de acordo com a empresa, citada pelo diário espanhol El País, estarão diversas categorias de programadores, mas a gigante tecnológica vai também pagar a mulheres que receberam menos do que deveriam no ano passado. No total serão pagos 8,6 milhões de euros a 10.677 funcionários que terão sido discriminado em função do género ou da etnia.

O responsável pela análise salarial na empresa, Lauren Barbato diz que "a remuneração deve basear-se nas tarefas executadas e não em quem é a pessoa que as executa". Também por isso, Barbato acrescenta que "estão a ser revistos diversos critérios para que se resolvam estes problemas estruturais".



A decisão resultou da análise anual que a tecnológica realiza em relação aos salários e, de acordo com o jornal espanhol, surge num contexto em que a firma está sob "rigorosa vigilância" a diversos níveis, sobretudo no que diz respeito a problemas de discriminação relativa ao género. A publicação recorda os protestos realizados à escala mundial por funcionários da Alphabet, em novembro do ano passado, nesse caso com o assédio sexual como epicentro da questão. Na altura foi revelado que a Google despedira cerca de 50 pessoas desde 2016 por casos de assédio sexual.



O diário espanhol deixa também dados elucidativos sobre a realidade da Google, referindo que "sete em cada dez empregados são homens e desempenham 75% dos cargos de direção". Além disso, "53% são brancos e 36% asiáticos, enquanto latinos e negros constituem somente 3,6% e 2,5%, respetivamente".



Há pouco mais de um ano, a multinacional Google comprou 16 terrenos no Grão-Ducado, para onde está previsto transferir alguns dos seus serviços.















