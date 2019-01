Google desviou quase 20 mil milhões de euros para paraíso fiscal em 2017

A gigante tecnológica norte-americana Google transferiu 19.9 mil milhões de euros para uma empresa nas Bermudas em 2017, de forma a evitar o pagamento de milhões de euros em impostos. A informação é avançada pelo jornal holandês Financieele Dagblad.

A gigante tecnológica norte-americana Google transferiu 19.9 mil milhões de euros para uma empresa nas Bermudas em 2017, de forma a evitar o pagamento de milhões de euros em impostos no país. A informação é avançada pelo jornal económico holandês Financieele Dagblad (FD) que teve acesso a documentos oficiais.



As Bermudas são consideradas um 'paraíso fiscal'. A informação foi obtida através da declaração submetida pela 'Google Netherlands Holding BV', datada de 21 de dezembro, nome pelo qual a empresa está registada na Câmara de Comércio holandesa. Segundo os documentos a que o FD teve acesso, a holding holandesa pagou 3,4 milhões de euros em impostos no país em 2017, sobre um lucro bruto de 13,6 milhões de euros.

Através da estratégia fiscal denominada 'Duplo irlandês' ou 'Sanduíche holandesa', a empresa transferiu as avultadas quantias de dinheiro de uma subsidiária irlandesa para uma holandesa sem empregado, e consequentemente para um endereço nas Bermudas pertencente a uma outra empresa registada na Irlanda, a 'Google Ireland Holdings'. A técnica é legal e permite que a empresa evite gerar impostos americanos sobre o rendimento ou retenções na fonte europeias sobre os fundos, que representam a maior parte dos lucros gerados fora dos EUA.



A subsidiária holandesa é sobretudo utilizada para desviar fundos provenientes de direitos de autor ganhos fora dos EUA para a filial com sede nas Bermudas, onde as empresas não pagam taxas sobre os lucros. Já em 2016, a subsidiária da Alphabet Inc., tinha transferido vários milhões em 2016, menos 4 mil milhões do que em 2017.



França avança com imposto sobre gigantes da Internet a partir de 2019 França decidiu não esperar pelos restantes membros da União Europeia (UE) e vai mesmo taxar os gigantes da Internet a partir de 2019. Com a medida deverá encaixar 500 milhões de euros.

Em reação à notícia, a Google refere que cumpre as regulamentações fiscais em todos os países onde opera. "Nós pagamos todos os impostos que nos são atribuídos e obedecemos a todas as regras fiscais em todos os países onde operamos em todo o mundo", refere em comunicad0. "A Google, como qualquer empresa multinacional paga a maioria dos impostos sobre os seus rendimentos no seu país de origem e estabelecemos uma taxa efetiva global de 26% nos últimos 10 anos", acrescenta.



A Google não é a única implicada em desvios sucessivos de dinheiro para paraísos fiscais. Também as americanas Apple, Facebook e Amazon, que juntamente com a Google formam o acrónimo GAFA, têm recorrido a este tipo de práticas ao longo dos anos. Frequentemente, estas empresas transferem os lucros gerados na União Europeia para um país onde conseguem beneficiar de taxas de imposto sobre o rendimento bastante favoráveis, como é o caso da Irlanda e do Luxemburgo.



Após pressões da União Europeia e EUA, em 2014 a Irlanda decidiu acabar com os benefícios fiscais à gigante tecnológica. A medida será faseada até 2020, altura em que terminam oficialmente as vantagens fiscais.



