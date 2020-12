Em consequência do Brexit, o Grão-Ducado é apontado pelos analistas como a futura capital financeira da Europa.

Goldman Sachs abre escritório de gestão de fortunas no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Em consequência do Brexit, o Grão-Ducado é apontado pelos analistas como a futura capital financeira da Europa.

O grupo financeiro Goldman Sachs abriu uma filial de gestão de fortunas no Luxemburgo. Segundo a Bloomberg, esta nova entidade vai dedicar-se às pessoas ricas que vivem na União Europeia, numa operação que tem como objetivo evitar possíveis problemas causados pelo Brexit aos clientes do banco.

Este é mais um reforço de peso a chegar ao Grão-Ducado, que é apontado pelos analistas como a futura capital financeira da Europa, isto depois do enfraquecimento da praça financeira de Londres, causado pelo Brexit.

O Luxemburgo tem domiciliado no país cerca de 5 biliões de euros em investimentos estrangeiros. Mais de 70 grandes empresas do setor financeiro transferiram-se para o país devido à saída do Reino Unido da União Europeia.

A cerca de um mês do fim do período de transição do Brexit, a Bloomberg refere que ainda há grandes bancos a preparar mudanças. Esta último deve-se ao facto de muitos perderem o direito ao regime de "passaporte europeu" para prestar serviços aos clientes em toda a União Europeia, já a partir de 1 de janeiro de 2021.

