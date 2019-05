O Estado luxemburguês, que detém 39,05% das ações da Luxair, foi quem propôs o novo nome para a presidência do conselho de administração.

Giovanni Giallombardo substitui Paul Helminger na Luxair

Giovanni Giallombardo é o novo presidente do conselho de administração do grupo Luxair.

O nome do até agora membro da administração da Luxair foi proposto pelo Estado luxemburguês (acionista maioritário com 39,05% das acções da Luxair) para ocupar o lugar deixado vago por Paul Helminger, durante a assembleia geral anual do grupo da companhia aérea luxemburguesa, desta segunda-feira.

Paul Helminger, antigo burgomestre da capital, estava na presidência da Luxair desde 2012 e não quis renovar o seu mandato, alegando razões pessoais. No entanto, ficou com o título de presidente honorário do conselho de administração.

O seu sucessor, Giovanni Giallombardo, é administrador da Luxair desde 2016. Doutorado em ciências económicas e comerciais, começou a sua carreira no setor financeiro e da banca em 1984, chegando agora à presidência do conselho de administração da Luxair.