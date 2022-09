À RTL, o atual CEO da companhia diz que tenciona continuar na sua liderança apesar dos "grandes desafios" existentes.

Gilles Feith pretende ficar ao comando da Luxair

À RTL, o atual CEO da companhia diz que tenciona continuar na sua liderança apesar dos "grandes desafios" existentes.

(jt) - O rumor da saída do CEO do Luxair, Gilles Feith, noticiado na semana passada pelo Luxemburger Wort, foi negado pelo ministro François Bausch (dei gréng), e o próprio Gilles Feith diz não saber nada sobre esta substituição. Em declarações À RTL na terça-feira, Feith que pretende permanecer à frente da companhia aérea nacional.

Se é verdade que a Luxair enfrenta atualmente "grandes desafios", a sua missão consiste em "colocar a empresa de volta no bom caminho", afirmou em entrevista à emissora de rádio no dia seguinte à tripartida da aviação.

No início desta semana, representantes do Governo, dos sindicatos e da Luxair reuniram-se para mais uma tripartida. No final do encontro, foi decidido que a maior parte do acordo da crise da covid-19 estaria concluído até ao final do ano. À RTL, o CEO da empresa reconheceu que o setor aéreo sofreu particularmente com as restrições ligadas à pandemia. Contudo, considerou que a convenção coletiva da Luxair continua a ser uma das mais atrativas do país.

Muitos colaboradores saíram nos últimos meses

O objetivo do acordo na pandemia era o de preservar ao máximo os postos de trabalho, ao mesmo tempo que o setor sofria uma quebra acentuada devido às restrições sanitárias.

Nas declarações à emissora luxemburguesa, o presidente do Conselho de Administração afirmou que muitos colaboradores tinham deixado a empresa nos últimos meses, mas que estas partidas tinham sido compensadas por novas contratações.

Uma posição contrária à dos funcionários da Luxair que se têm vindo a queixar nos últimos meses da enorme carga de trabalho, ao mesmo tempo que acusam a gestão de continuar a manter as medidas de poupança de custos relacionadas com a pandemia. O estilo de liderança de Feith também chegou a ser criticado.

Nas declarações à RTL, Feith disse ver com bons olhos a nomeação do ex-procurador-geral Robert Biever como mediador do encontro entre os trabalhadores e a administração da empresa. E confessou estar "feliz" com a implementação da mediação. Embora todas as partes tivessem concordado na necessidade de modernizar a Luxair, o CEO considera importante investir mais na eficiência das aeronaves e infraestruturas devido aos altos custos energéticos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

