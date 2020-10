A China reforça assim a presença das suas instituições financeiras no Grão-Ducado, que inclui sete grandes bancos de investimento.

Gigante chinês dos seguros lança fundos de investimentos no Luxemburgo

O conglomerado chinês Ping An, especialista em seguros, serviços bancários, financeiros e tecnológicos, lançou os seus primeiros fundos de investimento coletivo no Luxemburgo (UCITS no acrónimo em inglês).

A Ping An procura desta forma, através da praça financeira luxemburguesa, entrar no mercado de fundos além-fronteiras com ações e títulos que incluem o mercado chinês, títulos verdes (sustentáveis), obrigações de alto rendimento e ações de mercados emergentes.

Segundo um comunicado divulgado no site do conglomerado com sede em Hong Kong, o objetivo desta operação passa por apoiar os clientes chineses em investimentos globais e oferecer aos clientes globais oportunidades de investimento na China.

Os fundos vão ser geridos no Luxemburgo pela subsidiária Ping An of China Asset Management Fund.

Recorde-se que o Grão-Duque Henri foi citado recentemente pela agência de notícias da China, Xinhua, garantindo que as relações entre o Luxemburgo e a China vão progredir para patamares mais elevados, com destaque para as áreas das finanças e da logística.

A China reforça assim a presença das suas instituições financeiras no Grão-Ducado, que inclui sete grandes bancos de investimento, por onde passam todas as suas operações de investimento no estrangeiro.



