Cantão suíço vai ter salário mínimo no valor de 3.800 euros, considerado o mais elevado a nível global.

Genebra aprova o salário mínimo mais alto do mundo

O cantão de Genebra, na Suíça, aprovou a criação de um salário mínimo no valor de 4.086 francos suíços (cerca de 3.800 euros).

Depois de em 2017 ter sido rejeitada, pela população, uma tentativa de fixação de um salário mínimo para o país em cerca de 3.480 francos suíços por mês (cerca de 3.221 euros), Genebra aprovou, este domingo, esse patamar salarial para o cantão.

A proposta, promovida por sindicatos e partidos de esquerda, foi votada favoravelmente por mais de metade (53%) dos 500 mil eleitores, depois de estes a terem rejeitado duas vezes, segundo adianta o The Guardian: em 2011 e 2014.

Com o "sim" deste domingo, o salário mínimo de Genebra passa a ser o de valor mais alto do mundo. O valor pago por cada hora de trabalho passa a ser de 23 francos suíços, correspondente a 21 euros, numa semana de 41 horas.

Pobreza trazida pela pandemia ditou decisão

Segundo a imprensa internacional, a aprovação da medida em referendo foi influenciada pelo facto de a cidade suíça estar a ser duramente atingida pela crise provocada pela pandemia de covid-19, numa zona cuja economia depende significativamente dos turistas e visitantes, que viajam sobretudo em negócios.

Por outro lado, Genebra é uma das cidades do mundo com o custo de vida mais elevado, de acordo com vários rankings internacionais.

O canal France 3 noticiou que a população começou a olhar com preocupação as filas crescentes de pessoas que procuram a ajuda dos bancos alimentares.

Michel Charrat, o presidente do Groupement Transfrontalier Européen, uma organização independente que apoia aqueles que vivem e trabalham do outro lado da fronteira franco-suíça, descreveu o resultado da votação como uma "marca de solidariedade" para com os pobres da cidade, assinalando que o valor aprovado é o mínimo necessário para não viver abaixo do limiar da pobreza naquela cidade.

"A covid-19 demonstrou que uma certa parte da população suíça não pode viver em Genebra ... 4.000 (francos suíços) é o mínimo para não ficar abaixo do limiar da pobreza e numa situação muito difícil", afirmou.

A medida deverá beneficiar 30.000 trabalhadores com salários baixos, dois terços dos quais mulheres.

A decisão de Genebra ocorre numa altura em que também na União Europeia se discute a criação de um salário mínimo para todos os Estados-membros e em Portugal o aumento do seu valor, atualmente fixado nos 635 euros mensais.

