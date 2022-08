Em causa estará o não pagamento de todas as entregas feitas em julho. Suspensão entra em vigor já na quinta-feira.

Energia

Gazprom vai suspender completamente entregas de gás ao grupo francês Engie

AFP Em causa estará o não pagamento de todas as entregas feitas em julho. Suspensão entra em vigor já na quinta-feira.

A gigante russa Gazprom anunciou esta terça-feira que irá suspender completamente as entregas de gás ao grupo francês Engie a partir de quinta-feira, devido ao não pagamento de todas as entregas feitas em julho.

"A Gazprom Export notificou a Engie de uma suspensão completa das entregas de gás a partir de 1 de setembro de 2022 até ao recebimento total dos valores financeiros devidos pelas entregas", indicou o grupo russo num comunicado de imprensa publicado na noite de terça-feira no seu site.

UE atinge meta de 80% para armazenamento de gás Von Der Leyen falou em “boas notícias” para reduzir a dependência da Rússia.

A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne, querendo “tranquilizar os clientes da Engie”, afirmou, durante o programa Quotidien no canal TMC, que o grupo francês tinha “encontrado outras fontes de abastecimento”, sem especificar quais.

Cumprindo um decreto do presidente russo, Vladimir Putin, assinado no final de março, a Gazprom especifica que “é proibido entregar mais gás natural a um comprador estrangeiro se o comprador não tiver efetuado o pagamento integral dentro do prazo estabelecido no contrato”. No entanto, a Gazprom afirma que não recebeu todos os valores devidos para entregas em julho no final do dia de terça-feira.

A Engie, contactada pela AFP na noite de terça-feira, recusou-se a comentar o anúncio da Gazprom.

Na manhã de terça-feira, a Engie anunciou que a Gazprom informou a empresa sobre reduções adicionais e imediatas nas entregas de gás “devido a um desacordo entre as partes sobre a aplicação dos contratos”.

Portugal diz que pode ser a salvação da Europa na crise do gás Governo português quer ser a “porta de entrada” de energia na Europa e um produtor barato para reduzir a dependência da Rússia. Chanceler alemão quer avançar já com a solução.

O grupo lembrou já ter implementado medidas para poder abastecer os seus clientes, mesmo em caso de interrupção nos fluxos da Gazprom. As entregas de gás russo para a Engie já tinham caído consideravelmente desde o início do conflito na Ucrânia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.