Gasolina volta a ultrapassar os dois euros no espaço de uma semana

Catarina OSÓRIO Sobe e desce dos combustíveis não pára.

Depois de ter subido acima dos dois euros, e descido dois dias depois, a gasolina 98 octanas voltou esta terça-feira a passar os dois euros por litro no Grão-Ducado. O aumento foi de 3,7 cêntimos para os 2,023 euros.

As tarifas da gasolina sem chumbo 95 estão 2,8 cêntimos mais caras (1,855 euros por litro). No caso do gasóleo, a subida foi de 1,7 cêntimos para os 1,721 euros por litro.

Porque é que os preços dos combustíveis continuam a aumentar apesar da intervenção do Governo? O Ministério da Energia esclareceu a questão que poderá estar na cabeça de muitos.

Desde abril que o Governo tem intervido nos preços dos combustíveis em bomba, uma redução de 7,5 cêntimos por litro em todos os produtos em bomba. A compensação para mitigar o impacto da escalada de preços nos bolsos dos consumidores estará em vigor até 31 de julho deste ano para a gasolina e o gasóleo, e até 31 de dezembro para o caso do gasóleo de aquecimento.

Contactado pelo Contacto na semana passada para explicar este sobe e desce apesar da intervenção governamental, o Ministério da Energia referiu que isso se explica devido ao preço dos combustíveis estar dependente do preço da matéria-prima "vendido no mercado mundial, um mercado muito volátil atualmente".

