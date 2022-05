Medida já tinha sido aplicada para os combustíveis em bomba e nos preços do gás.

Preços da energia

Gasóleo de aquecimento e industrial com redução de 7,5 cêntimos por litro a partir desta segunda-feira

Catarina OSÓRIO Medida já tinha sido aplicada para os combustíveis em bomba e nos preços do gás.

O gasóleo de aquecimento, o gasóleo industrial e o agrícola vão ter uma redução de 7,5 cêntimos por litro a partir desta segunda-feira, 16 de maio. A medida foi anunciada pelo Governo e faz parte do pacote de compensação às famílias e empresas devido à escalada internacional dos preços da energia.

No caso do gasóleo de aquecimento, a medida estará em vigor até 31 de dezembro deste ano. Já no que respeita ao gasóleo agrícola e industrial, a medida permanecerá em vigor até 31 de julho.

'Crédito fiscal energia' entra em vigor um mês mais cedo Os preços aumentam mais rapidamente do que o previsto. O montante é de 84 euros por mês para aqueles que ganham menos de 3.667 euros brutos por mês.

No comunicado, a tutela da Energia relembra ainda que a redução dos combustíveis em bomba de 7,5 cêntimos por litro, vai estar em vigor até 31 de julho. A redução na fatura do gás será também sentida entre 1 de maio e o final de 2022.

As medidas integram um pacote de apoios às famílias e empresas aprovado em março pelo Governo para fazer face à escalada internacional dos preços da energia, impulsionada pela guerra na Ucrânia.

