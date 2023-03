Os clientes da Galp vão ter descidas dos preços da eletricidade e gás natural e a EDP vai também diminuir o preço da conta do gás natural.

Galp e EDP baixam preços de gás e luz a partir de abril

As companhias Galp e EDP anunciaram descidas nos preços da energia para os consumidores que irão entrar em vigor a partir do dia 1 de abril.

Os clientes da Galp vão beneficiar de uma diminuição média de 15% no preço da eletricidade e de 27% na fatura do gás natural, enquanto a EDP vai também descer o preço do gás natural 20%, em média, para o consumidor.

"A Galp irá proceder a uma atualização dos preços da eletricidade e do gás natural com descidas médias de 15% e de 27%, respetivamente, a partir do início do mês de abril, refletindo assim a evolução favorável que se tem verificado nos mercados grossistas de gás e eletricidade", refere a empresa numa nota enviada à Agência Lusa.

Por exemplo, para o cliente tipo com uma família com dois filhos "a redução média na faturação dos clientes de eletricidade face à tabela atual traduz-se numa descida de 6,2 euros por mês (cliente com potência contratada de 6,9 kVA e consumo médio mensal de 218 kWh)".

No caso do gás natural, "a redução média face aos preços atuais resultará numa diminuição de 6,48 euros por mês (cliente no 1.º escalão de gás natural com um consumo médio mensal de 130kWh)", indica a Galp.

Também a EDP Comercial vai atualizar o preço do gás natural. A descida de preço "entrará em vigora 1 de abril e representará, em média, para os clientes residenciais da EDP Comercial, uma descida de 20% na fatura de gás natural", anuncia esta empresa em comunicado, divulgado na imprensa.

A EDP justifica que "apesar de o contexto de mercado ainda não ter estabilizado, a EDP Comercial considera ter condições para baixar a sua componente de preço aplicável ao Consumo de Energia".

