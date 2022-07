A interrupção do abastecimento pela Rússia é um cenário que leva os alemães a ponderarem medidas de austeridade energética.

Gás russo. Alemães admitem racionar água quente em caso de corte

Com 36 graus na rua, o jovem berlinense Oliver saiu de casa para comprar um termoventilador, antecipando um inverno sem gás russo para se aquecer, cenário que leva os alemães a ponderarem medidas de austeridade energética.

“É verdade que os preços estão todos a subir, mas entre pagar mais ou não ter aquecimento de todo, prefiro não arriscar. Antes que esgotem, decidi comprar já”, adianta em declarações à Lusa, admitindo que tem acompanhado diariamente as notícias e não está otimista em relação ao abastecimento proveniente da Rússia.

Enquanto o país se prepara para viver sem o gás russo, Governo, empresas e consumidores alemães admitem medidas como voltar ao teletrabalho, tomar duches mais curtos ou o corte de fornecimento de água quente em determinados horários.

Custo do gás pode triplicar em 2023

O gasoduto Nordstream 1 continua em manutenção com fim previsto para quinta-feira, 21 de julho. Mas os políticos e a própria União Europeia temem que o fluxo não seja restituído, ou, mesmo que seja, não em quantidades suficientes.

Resultado dos esforços para reduzir essas importações e da suspensão do fornecimento através do Nord Stream, no final de junho a importação de gás da Rússia caiu para 26% do total comprado ao estrangeiro, face a 55% em fevereiro, de acordo com a última avaliação do Ministério da Economia, divulgada esta quarta-feira.

O tema é discutido por toda a Alemanha, e há quem receie o pior. No entanto, o jornal Handelsblatt recorda que as residências particulares pertencem aos chamados grupos de clientes protegidos. O que significa que o desligar do aquecimento é praticamente impossível.

Mas enquanto a indústria está a consumir visivelmente menos energia, pouco mudou para os clientes domésticos até agora. O chefe da Agência Federal de Redes, Klaus Müller, alertou para o aumento extremo de preços que se avizinha.

De acordo com estimativas da autoridade, o custo mensal do gás natural irá pelo menos triplicar no próximo ano.

Poupar no aquecimento de escritórios

“Nem tudo chega ao consumidor de imediato e não integralmente, mas em algum momento terá de ser pago. E é por isso que faz sentido economizar mais agora”, apontou, citado pelo jornal Spiegel.

Algumas medidas anunciadas um pouco por todo o país estão a gerar polémica e, sobretudo, pânico de um inverno gelado.

Em Hamburgo, o senador ambientalista Jens Kerstan não descarta a limitação de água quente para residências particulares em caso de emergência.

“Em caso de escassez extrema de gás, a água quente poderá ser só disponibilizada em determinadas horas do dia”, revelou o político dos Verdes em declarações ao jornal Welt am Sonntag.

O grupo de construção residencial Vonovia quer limitar o aquecimento a gás dos seus inquilinos a 17 graus à noite, para economizar energia.

Outra das medidas apontadas implica um possível regresso completo ao trabalho remoto. No início de maio, a ideia tinha sido apontada pelo ministro da Economia da Renânia do Norte-Vestefália, Andreas Pinkwart. O objetivo principal era a menor necessidade de aquecimento nos escritórios.

A fabricante de bens de consumo Henkel está a considerar esta possibilidade.

Ministro pede duches mais breves

“É possível que reintroduzamos mais trabalho remoto por um período limitado, como na pandemia. Mas desta vez para economizar energia em prol do interesse nacional”, revelou o administrador da empresa, Carsten Knobel, em declarações ao diário Rheinische Post.

A proposta foi recebida com críticas por parte do parlamento alemão, com exceção dos liberais do FDP, que a veem como “um bom exemplo de iniciativa do setor privado”.

Para a associação social e sindical VdK Alemanha, o teletrabalho é positivo, mas “ninguém deve ser obrigado a fazê-lo sempre desde casa, pois a empresa é um importante local de interação social para muitos funcionários”.

Citado pelo jornal Welt, a presidente do VdK, Verena Bentele, assume que devem ser a próprias empresas a assumir os custos de energia mais altos, não os repassar aos funcionários.

Enquanto procura fontes alternativas de fornecimento de gás, desde a América do Norte ao Médio Oriente, e investe em terminais de regaseisificação no litoral, o Governo do chanceler Olaf Scholz procura dar o exemplo.

Apelando a todos que façam o mesmo, o ministro da Economia, Robert Habeck, revelou que desde o início da guerra reduziu significativamente o tempo que passa a tomar banho.

