Gás no Luxemburgo. Empresas garantem ao Governo que não vão lucrar com a crise

Os fornecedores de gás luxemburgueses Enovos, Sudenergie e Electris comprometeram-se, perante o Governo, a ser responsáveis na fixação dos preços.

As empresas foram convidadas a participar numa audição especial da comissão no Krautmaart esta sexta-feira onde deram informações aos deputados sobre o funcionamento do mercado de gás luxemburguês e as estratégias de compra que irão utilizar ao longo dos próximos meses.

Segundo a RTL, foram realizadas discussões com vista a assegurar que nenhum lucro seja feito à custa dos cidadãos do Grão-Ducado.

Quase metade da fatura de gás será assumida pelo Estado

"O que é importante é que mesmo agora não queiram aproveitar-se da situação para inflar artificialmente os seus lucros, mas estão conscientes da sua responsabilidade. Como Estado, atribuímos 350 milhões a fim de garantir o preço máximo até 31 de dezembro de 2023. Isto significa que quase metade da fatura de gás de uma família será assumida pelo Estado", disse o presidente da comissão tripartida, o deputado Gilles Baum, da DP.

No entanto, os deputados reconheceram que se este inverno a situação parece estar controlada, é difícil prever o que irá acontecer até ao inverno de 2023/24.

Foi ainda revelado que devido à instabilidade nos preços, os deputados e os fornecedores de energia vão começar a reunir-se numa base mais regular no futuro.

