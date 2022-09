Num questionário feito aos empresários do setor, a maioria dos inquiridos admitiu ser "forte" ou "muito forte" a possibilidade de ter de diminuir o seu funcionamento ou fechar.

Gás. Horeca acredita que vai ter de reduzir atividade ou fechar no inverno

Ana TOMÁS Num questionário feito aos empresários do setor, a maioria dos inquiridos admitiu ser "forte" ou "muito forte" a possibilidade de ter de diminuir o seu funcionamento ou fechar.

A Horesca realizou recentemente um inquérito a 71 estabelecimentos luxemburgueses sobre a confiança dos empresários do setor da Horeca face à conjuntura atual de subida dos preços, em particular dos da energia. E, depois de dois anos de pandemia, as preocupações voltam a pairar no horizonte dos responsáveis dos estabelecimentos de restauração e hotelaria.

No inquérito, cujos resultados foram divulgados este fim de semana no Facebook da federação, a maioria admite mesmo reduzir a atividade ou ter de fechar durante os meses mais frios.

Questionados sobre se no contexto da crise do gás acreditam que deverão vir a reduzir "fortemente" a sua atividade ou mesmo fechar durante o outono e o inverno, 48% respondeu que essa possibilidade é "forte" e 15% disse ser "muito forte". Mais de 60% (63%) mostra-se assim pessimista face aos próximos meses.

Em contrapartida, 36% manifestam-se confiantes de que os efeitos da crise energética não terão um impacto tão forte nos seus negócios: 18% consideram haver uma possibilidade "menos forte" e outros 18% uma possibilidade "pouco" forte de virem a ter de reduzir a sua atividade ou fechar durante as próximas estações.

O aumento dos custos energéticos é, de resto, apontado como um dos principais desafios para o setor, preocupando 17% dos inquiridos.

Segundo o questionário da Horesca, os custos com pessoal (18%), a subida dos bens alimentares (19%), a falta de pessoal (15%) e a redução da faturação devido à contenção no consumo (13%) são outros dos fatores que, neste momento, mais apreensão causam aos empresários da hotelaria e restauração.





