Gás. Família de quatro pessoas poderá ter de pagar 6.000 euros por ano

Diana ALVES "Cálculos teóricos" da Enovos apontam para um aumento na ordem dos 77% no Grão-Ducado.

A conta anual de gás de uma família de quatro pessoas poderá subir para cerca de 6 mil euros, segundo as contas do fornecedor Enovos. Em comunicado esta quarta-feira, a empresa confirmou que a anunciada subida dos preços do gás natural deverá entrar em vigor já no próximo mês de outubro.

As estimativas da empresa apontam para que um agregado composto por quatro pessoas, com um consumo médio de 3.300 m3/ano, passe a pagar 5.400 euros por ano, valor que não inclui as taxas de rede, atualmente cobertas por um subsídio governamental.

Sem esse subsídio temporário do Estado, a conta anual poderá subir para 6.070 euros. O fornecedor lembra que, com as tarifas atualmente em vigor – que serão aplicadas até ao final de setembro – o custo anual para um agregado de quatro elementos é de 3.050 euros, sem as tais taxas da rede de gás (com essas taxas, o montante atual seria de 3.600 euros).

A Enovos frisa ainda que os "cálculos teóricos" apontam para um aumento na ordem dos 77%, se se excluírem as taxas, e de 68%, incluindo as taxas. Na mesma nota, a empresa sublinha que os futuros preços vão "depender fortemente" dos preços do mercado europeu, que, para já, permanecem "imprevisíveis devido à situação geopolítica difícil na Europa".

O fornecedor luxemburguês salienta ainda a "situação muito tensa" nos mercados grossistas que se arrasta há um ano, acrescentando que antes do verão de 2021 o preço por Mhh variava entre os 20 e os 30 euros, tendo entretanto disparado para 200 a 300 euros.

A Enovos alerta ainda que as tarifas serão também influenciadas pelo nível de procura, que, por sua vez, depende das temperaturas e das tendências de consumo, daí a importância da poupança energética.



