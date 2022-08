Executivo explica que a medida será aplicada apenas caso seja necessário avançar com um plano de urgência para reduzir o consumo de gás.

Gás. Empresas forçadas a reduzir atividade vão ter acesso a desemprego parcial

As empresas que forem forçadas a reduzir a sua atividade devido a decisões do Governo relativas ao gás vão poder beneficiar do mecanismo de desemprego parcial.



A informação foi avançada pelo Governo e surge na sequência de uma proposta dos ministros da Economia, Franz Fayot, e do Trabalho, Georges Engel.

O objetivo é apoiar as empresas consideradas grandes consumidoras de energia que venham a ser obrigadas a limitar a sua produção face a uma restrição do consumo de gás imposta pelo Governo e que, por essa razão, tenham de reduzir ou parar as suas atividades.

Numa curta nota de imprensa, o Executivo explica que a medida será aplicada apenas caso seja necessário avançar com um plano de urgência para reduzir o consumo de gás. Para já, não é essa a situação, mas o Governo quer “estar preparado para qualquer eventualidade e tranquilizar desde já as empresas e os trabalhadores”.

Note-se que, ao abrigo do regime de desemprego parcial, o Estado assegura 80% dos salários dos trabalhadores. Em contrapartida, as empresas – que podem ou não pagar os restantes 20% – comprometem-se a não avançar com despedimentos. É uma forma de proteger os postos de trabalho em tempos de crise ou situações excecionais.

