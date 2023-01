O ano começa com a descida de preços do gás numa altura em que o clima ameno refreou a procura.

Inflação

Gás desce ao nível mais baixo desde início da guerra

AFP O ano começa com a descida de preços do gás numa altura em que o clima ameno refreou a procura.

Quase cinco vezes mais barato que em agosto: o preço do gás caiu para o valor mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia, esta segunda-feira, no contexto de um inverno relativamente quente que está a permitir poupar reservas.

O contrato de referência para o continente, o TTF no mercado holandês, caiu 4,67% para 72,75 euros por megawatt-hora (MWh) por volta das 9h35 esta manhã, o preço mais baixo desde 21 de fevereiro.

As ajudas do governo às famílias para pagar os aumentos na energia Do gás às pellets para aquecimento doméstico, passando pela eletricidade, saiba quais são os apoios e até quando duram.

O preço do gás, para entrega no mês seguinte, baixou quase 50% num mês e desceu em grande parte em relação aos picos de verão: em agosto de 2022, atingiu um pico de 342 euros por megawatt-hora.

Os preços do gás começaram a subir no outono de 2021, com o início de uma redução nos fornecimentos de gás russo à Europa, e depois muito acentuadamente após a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. Desde então, os gasodutos entre a Rússia e a Europa foram quase todos encerrados.

Condições meteorológicas explicam descida

Os volumes comerciais desta segunda-feira foram baixos, uma vez que o principal mercado de matérias-primas, Londres, estava fechado.

Esta tendência descendente foi possível graças a "grandes reservas de gás que foram construídas e uma procura moderada, graças em parte a condições meteorológicas favoráveis", explica Sebastian Paris Horvitz, do La Banque Postale.

Os europeus estão à procura de formas de rentabilizar a utilização de energia em casa Os custos crescentes de aquecimento e electricidade estão a levar os europeus a encontrar formas de reduzir o seu consumo de energia.

"Esta é uma boa notícia para os Estados europeus e para as economias da região", sublinha.

O preço do gás tem impacto na eletricidade, uma vez que muitas centrais elétricas europeias queimam gás para produzi-la.

Mas as variações nos preços do gás não se refletem diretamente nos preços cobrados aos consumidores, uma vez que os fornecedores de eletricidade equilibram as suas tarifas, especialmente numa altura em que os preços podem saltar de um dia para o outro.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.