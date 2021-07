O fundo de apoio à Polónia está à espera de luz verde há três meses.

Fundo Europeu de Recuperação

Comissão Europeia trava apoio à recuperação da Hungria até outubro

O fundo de apoio à Polónia está à espera de luz verde há três meses.

É uma verdadeira guerra a que se trava nos bastidores da União Europeia. Até ao fim do verão, o primeiro-ministro húngaro não vai ver um único euro do Fundo Europeu de Recuperação. A Comissão Europeia (CE) está a bloquear a aprovação do plano nacional de reforma apresentado por Budapeste, e em troca do dinheiro, mais de 7,2 mil milhões de euros, está a exigir um compromisso do governo de Viktor Orbán para reforçar a luta contra a corrupção e o respeito pela independência dos tribunais.

Depois de duas semanas de negociações, a CE assegurou na terça-feira que a Hungria mostrou finalmente vontade de trabalhar "construtivamente" para resolver as diferenças pendentes, um processo que, segundo os cálculos de Bruxelas, poderia durar até 30 de setembro.

Já o plano da Polónia está também a ser analisado há mais de três meses e a luz verde, que deveria ter chegado esta semana, também parece estar atrasada. O bloqueio dos dois projetos acontece quando a CE diz tentar travar a deriva da Hungria e da Polónia para políticas que desafiam os valores fundamentais da UE, como o ataque ao Estado de direito e a discriminação com base na orientação sexual.

O atraso na aprovação dos planos poupa, desta vez, o embaraço de uma viagem de Ursula von der Leyen para entregar um cheque simbólico de 7,2 mil milhões de euros e de 36 mil milhões de euros, respetivamente, à Hungria e à Polónia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.