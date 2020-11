Fundo da Habitação tem 142 hectares de terrenos para construção

O ministro da Habitação, Henri Kox, revelou que apenas 11,8% dessa superfície se destina a construções a curto prazo, isto é, que ficarão finalizadas nos próximos cinco anos.

O Fundo da Habitação tem 142 hectares de terrenos disponíveis para construção. Segundo dados revelados pelo ministro da Habitação, Henri Kox, apenas 11,8% dessa superfície se destina a construções a curto prazo, isto é, que ficarão finalizadas nos próximos cinco anos.

Os dados foram divulgados na resposta parlamentar do ministro da Habitação aos deputados André Bauler e Max Hahn, do DP. Na maior parte dos terrenos (81,3%), os projetos imobiliários deverão ver a luz dia a médio prazo, nos próximos cinco a 15 anos. É o caso do projeto "NeiSchmelz", em Dudelange. A obra consiste na construção de um eco-bairro, com mil unidades habitacionais para venda ou arrendamento. Deverá ficar concluído em 2035.

Cessange vai ter 410 novas habitações nos próximos anos Na segunda-feira, 19, o conselho municipal aprovou a construção do bairro residencial "Guddebierg". Pelo menos 10% das habitações serão de custo acessível.

Além dos 142 hectares para construção, o Fundo da Habitação dispõe ainda de 37 hectares de terrenos já construídos e outros 37 hectares de área não edificável ou à espera de regularização. O Fundo da Habitação é um promotor imobiliário público que tem como principal missão a construção de habitações sociais e casas e apartamentos a preços moderados, destinados a pessoas com baixos rendimentos.

