Funcionários hospitalares com mais regalias

Henrique DE BURGO Nova convenção coletiva foi acordada entra a federação e sindicatos. Vigora até 2024.

Após mais de dois anos de negociações, a Federação dos Hospitais Luxemburgueses e os sindicatos OGBL e LCGB assinaram na sexta-feira uma nova convenção coletiva de trabalho.

O acordo é válido por três anos e entrou em vigor retroativamente a 1 de janeiro de 2022, prolongando-se até 31 de dezembro de 2024.

Entre as melhorias negociadas no acordo, todos os funcionários hospitalares vão ter um bónus retroativo de 3,08%, referente a 2021. As partes concordaram também em proceder a aumentos do índice do subsídio de serviço e do índice das carreiras mais baixas.

Passa ainda a haver reconhecimento dos anos de antiguidade de enfermagem em cuidados gerais, de forma automática, reconhecimento do grau de mestrado em Fisioterapia e do diploma de auxiliar de farmácia.

Entre outras medidas, foi acordado um aumento das licenças compensatórias dos funcionários que efetuam turnos durante a noite. Foram ainda introduzidos a reforma antecipada gradual e o direito à desconexão fora do horário laboral.



