FinCEN files é o nome da investigação de uma centena de meios de comunicação que analisaram durante meses documentos secretos de uma agência federal norte-americana que contém informações que voltam a deixar bancos e governos no olho do furacão.

Economia 2 min.

Fuga de informação mostra como bancos lavam dinheiro sem oposição dos governos

Jornalistas do BuzzFeed News divulgaram no domingo informações extraídas de uma fuga de mais de 2100 relatórios secretos do governo norte-americano que incluem dados sobre atividades suspeitas e outros documentos fornecidos por entidades bancárias à agência federal FinCEN, que combate crimes financeiros dentro do Departamento do Tesouro.

De acordo com o BuzzFeed News, que partilhou a informação como Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington, a fuga "oferece uma visão sem precedentes da corrupção financeira global, com os bancos a torná-la possível e as agências governamentais a vê-la florescer". Os documentos denunciam o branqueamento de biliões de dólares facilitando "o trabalho dos terroristas, cleptocratas e senhores da droga", dizem os repórteres.

Com o apoio de 100 organizações de comunicação social em 88 países, foi possível analisar mais informação e chegar a conclusões que voltam a pôr governos e bancos no olho do furacão. De acordo com os relatórios, bancos como JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e BNY Mellon estão envolvidos em atividades financeiras ilícitas e continuaram a movimentar dinheiro de suspeitos de crime mesmo depois de terem sido processados ou multados.

Além disso, a sucursal do HSBC em Hong Kong teria permitido o movimento de 15 milhões de dólares de um esquema Ponzi, WCM777, que, segundo as autoridades, roubou pelo menos 80 milhões de dólares a investidores que eram na sua maioria emigrantes latinos ou asiáticos. O Standard Chartered, entretanto, tinha entre os seus clientes a empresa Al Zarooni Exchange, sediada no Dubai, que era acusada de lavar dinheiro taliban.

Também são mencionados o Citibank, Bank of America e American Express, que alegadamente processaram "milhões de dólares em transações" para a família do autarca cazaque, Viktor Jrapunov, mesmo depois de a Interpol ter emitido um alerta vermelho para a sua detenção.

"Os lucros das mortíferas guerras da droga, das fortunas desviadas dos países em vias de desenvolvimento e das poupanças duramente ganhas que foram roubadas num esquema Ponzi foram autorizados a entrar e sair destas instituições financeiras, apesar dos avisos dos próprios empregados dos bancos", denuncia o BuzzFeed News.

De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que levou 16 meses a estudar os processos, os documentos mostraram transações de mais de 2 mil milhões de dólares entre 1999 e 2017 que os próprios bancos consideravam suspeitas, e em metade dos relatórios analisados os bancos não tinham informações sobre os que estava por detrás desses movimentos.

A equipa BuzzFeed acrescenta que "nas raras ocasiões" em que o governo dos Estados Unidos toma medidas duras contra os bancos, "muitas vezes depende de acordos vantajosos chamados acordos de acusação diferida, que incluem multas mas não detenções de alto nível.

