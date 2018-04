Os fronteiriços gastam 20% do seu rendimento no Grão-Ducado e o seu rendimento é 30% menor do que o ganho pelos residentes. Estas são algumas das conclusões de um estudo conjunto do Banco Central do Luxemburgo e do instituto luxemburguês de investigação socio-económica publicado hoje.

Fronteiriços têm rendimento 30% menor do que residentes

O relatório analisa uma fatia muito significativa do mercado laboral luxemburguês, já que os fronteiriços representam 45% do emprego do Grão-Ducado. O estudo conclui que há diferenças entre os rendimentos e património dos residentes no Luxemburgo e dos fronteiriços, diferença que se estende também ao tempo de viagem de casa para o trabalho, por exemplo.

Assim, o rendimento dos fronteiriços é 30% mais baixo do que os o rendimento bruto dos residentes no Grão-Ducado. Isto explica-se pelo facto de, pelo menos, 20% dos rendimentos de quem vive do lado de lá da fronteira terem origem no país de residência.

A tendência repete-se no que ao património diz respeito: este representa apenas metade do património dos residentes, o que se deve ao facto de os preços das casas serem muito superiores no Luxemburgo. Por outro lado, 20% dos ativos financeiros dos fronteiriços são detidos no Grão-Ducado.

O estudo revela ainda que o meio de transporte preferido pelos fronteiriços é o carro e que estes demoram, em média, 46 minutos para chegar ao local de trabalho, enquanto os residentes demoram apenas 23 minutos.