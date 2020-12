Apesar de estarem em maioria, os fronteiriços franceses continuam a ganhar menos que os belgas ou os alemães.

Fronteiriços belgas continuam a ser os que ganham mais

Teresa CAMARÃO

Os fronteiriços franceses continuam a ser os que menos recebem, quando comparados com os belgas ou os alemães. De facto, mesmo estando em maioria e representando 52% do conjunto dos trabalhadores luxemburgueses, os gauleses são os que saem mais prejudicados no fim do mês.

Em 2019, o Statec observou mesmo uma diferença de quase 10.400 euros durante um ano entre os trabalhadores fronteiriços melhor remunerados e os pior classificados de acordo com a sua origem geográfica. À frente dos alemães, são os belgas que melhor recebem com um salário médio anual de 58,496 euros.

Em causa, o facto de os trabalhadores belgas e alemães estarem em minoria em setores tradicionalmente mal pagos como a hotelaria, a restauração e o comércio, onde portugueses e franceses estão em grande maioria quando consideramos o mercado de trabalho do Grão-Ducado.

Análises conduzidas pelo gabinete de estatística luxemburguês mostram ainda que a mão-de-obra francesa empregada no Grão-Ducado é normalmente mais nova e, por isso mesmo, tem menos experiência de trabalho.

Luxemburgueses ocupam empregos mais bem pagos Segundo um estudo sobre emprego do Statec, os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa ocupam os cargos mais bem remunerados em detrimento dos estrangeiros e transfronteiriços.

Ao estudar a origem dos trabalhadores fronteiriços de 2005 a 2019, o Statec observou que os trabalhadores provenientes da Alemanha estavam a ganhar cada vez mais terreno no mercado de trabalho luxemburguês.

Em termos concretos, no ano passado, o Luxemburgo empregou, no ano passado, 105.764 franceses, 47.475 belgas e 47.483 alemães. Tratam-se de 200.717 pessoas de um dos três estados da Grande Região, em comparação com quase metade deles há apenas catorze anos.

