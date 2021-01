Apesar do recuo, a TAP afirma que continuará a garantir a mobilidade entre Lisboa, Porto, Madeira e Açores, bem como "ligações aéreas internacionais a cidades com comunidades portuguesas significativas".

Fronteiras. Tap suspende 93% da atividade em fevereiro

Apesar do recuo, a TAP afirma que continuará a garantir a mobilidade entre Lisboa, Porto, Madeira e Açores, bem como "ligações aéreas internacionais a cidades com comunidades portuguesas significativas".

Com as fronteiras fechadas, a TAP não teve outra solução senão reduzir a menos de 10% os voos que tinha previsto realizar em fevereiro.

"Por força das restrições adicionais aos voos e à mobilidade de pessoas, impostas pelas autoridades nacionais e dos outros países onde a TAP opera para contenção da disseminação global da pandemia covid-19, a TAP vê-se obrigada a suspender 93% da sua operação durante o mês de fevereiro de 2021, tendo por referência o período homologo do ano anterior", anunciou a Transportadora lusofona em comunicado.

Tal como aconteceu na primavera, a companhia vai assegurar apenas voos tidos como essenciais, garantindo a mobilidade aérea nacional entre Lisboa, Porto, Madeira e Açores, bem como "ligações aéreas internacionais a cidades com comunidades portuguesas significativas".

Na prática, as ligações semanais ao Luxemburgo deverão continuar asseguradas, desde que os passageiros apresentem o resultado negativo no momento do embarque com destino ao aeroporto de Findel. A TAP também se compromete a manter os voos entre Newark, Boston, Toronto, Madrid, Barcelona, Málaga, Valência, Amesterdão, Bruxelas, Genebra, Zurique, Paris, Nice, Toulouse, Marselha, Lyon, Milão, Roma, Bissau, Conacri, Dakar, Maputo, Praia, São Vicente e São Tomé e Príncipe.

Na mesma nota, a companhia aérea portuguesalgarante que procurará ainda "viabilizar, em conjunto com as autoridades nacionais e estrangeiras relevantes, a realização de voos humanitários e de repatriamento, sempre que estes se mostrem necessários".

A TAP avisa também que a operação poderá "ser revista e ajustas sempre que as circunstâncias assim o exijam".

A atravessar um processo de reestruturação, que prevê a saída de trabalhadores e a venda de aviões, a TAP já tinha previsto reduzir a sua atividade a 73% em fevereiro. Afetada recentemente pela suspensão recente dos voos para o Brasil e para o Reino Unido, vê-se agora obrigada a manter ainda mais aviões estacionados.

Acompanhado de medidas mais duras na circulação interna e externa, o novo período de emergência em Portugal arranca este domingo com os portugueses proibidos de se deslocar ao estrangeiro, excepto em deslocações tidas como essenciais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.