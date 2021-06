O Luxemburgo e a Alemanha assinaram o acordo de prolongamento do teletrabalho para os transfronteiriços alemães.

Transfronteiriços alemães podem ficar em teletrabalho até final do ano

Depois do acordo alcançado previamente com a Bélgica e com a França, o Ministério da Segurança Social divulgou esta terça-feira que foi agora a vez de a Alemanha assinar o documento.Na prática, os dias de teletrabalho associados à pandemia não vão ser tidos em conta pela Segurança Social do Grão-Ducado.

Novo acordo entre França e Grão-Ducado prolonga teletrabalho até 30 de setembro Acordo semelhante foi assinado esta semana com a Bélgica.

A medida extraordinária permite aos trabalhadores transfronteiriços continuarem inscritos na Segurança Social luxemburguesa, sem perder as prestações sociais. Isto porque uma diretiva europeia prevê a perda de afiliação caso o funcionário trabalhe mais de 25% do seu tempo no país de origem.

O prazo do atual acordo termina esta quarta-feira, 30 de junho, mas o novo texto, que entra em vigor a 1 de julho, prolonga o acordo até 31 de dezembro de 2021.



